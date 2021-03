Lideresa en Putumayo denunció amenaza donde la señalan de favorecer a disidencias de Farc

La lideresa del departamento del Putumayo Yuri Quintero denunció la recepción de un panfleto en el que una de las estructuras criminales que opera en el departamento que se hace llamar ‘Ejército Bolivariano’, perteneciente a la estructura delincuencial ‘Comandos de la Frontera’, la señala de actuar sesgadamente en sus denuncias, ocultando las relacionadas con delitos contra la población cometidos por la disidencia de las Farc llamada ‘Carolina Ramírez y afectándolos a ellos.

Allí dicen que continuarán "fortaleciéndose hasta lograr la expulsión completa de aquellas organizaciones que puedan atentar contra la normal tranquilidad".

"Yo tomo eso como una amenaza no solamente a mi vida, sino además a la vida a la estabilidad, al derecho a la paz que tienen las comunidades campesinas. En esas acciones de eliminación desaparecen muchos"´, expresó Quintero.

De acuerdo con la lideresa, no es su culpa que los mayores perpetradores de crímenes contra las comunidades sean estructuras pertenecientes al grupo criminal ‘Ejército Bolivariano Comando de la Frontera’.

"No tiene lógica que insistan en eso. Nuestras denuncias han sido muy generalizadas. Es una disputa que tienen los dos grupos donde el grupo comandos de la frontera ha hecho más daño que el otro. Yo no tengo la culpa de eso, nosotros no podemos exigirle al Carolina (Disidencia) maten porque el Comando ha matado más que ustedes. No nos corresponde esa situación" manifestó Quintero.

Además, dio a conocer que tuvo que salir de la población a raíz de esos señalamientos.

"Yo en estos momentos estoy fuera de mi territorio, fuera de mi casa y de mi organización por culpa de esos métodos a los que ellos hacen alusión" denunció.

Adicionalmente, Quintero expresó que se encuentra a la espera de la llegada de su esquema de seguridad para trasladarse a colocar la denuncia respectiva.