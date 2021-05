Los estimulan para colaborarle a Petro: profesor a estudiantes de la U Nacional

Una clase del curso de termodinámica de la Universidad Nacional de Medellín terminó en una acalorada discusión entre el profesor Horacio Uribe y sus estudiantes cuando se preparaban para presentar un parcial.

En videos difundidos en redes sociales se escucha cuando un grupo de estudiantes decide hablar con el profesor sobre la situación que vive el país en medio del paro nacional.

“Yo les voy a mandar el tema, no hagamos perder tiempo porque la gente se perjudica. El que quiera lo hace y el que no, no (refiriéndose al parcial). Ellos los estimulan a ustedes a que colaboren con la campaña de Petro y a cambiar unas ratas por otras”, dijo el maestro.

“Los perjudicados somos nosotros. Queremos hablar con usted para hacerlo entrar en razón”, respondió un estudiante.

Total rechazo al actuar del señor Horacio Uribe, de @UNALmedellin quién el día de ayer acusó y censuró a quiénes piensan diferente a él.

Exigimos a la @UNALOficial se pronuncie sobre estos docentes que violan la democracia institucional.#ParoNacional #CensuraColombia pic.twitter.com/5HDDVLSB4t — Asamblea Estudiantil UnalMed (@asambleaunalmed) May 11, 2021

Posteriormente, otra estudiante le preguntó al profesor a qué se refería cuando dijo que los estudiantes “apoyaban a Petro”.

“Él dijo desde el 2018 que el país iba a estar en las calles 4 años, él es el cerebro de todo esto: manda a los encapuchados, manda a los de los saqueos. Ustedes no saben quién es ese señor porque no habían nacido”, señaló.

“Ya lleva tres años con ese tirito en alianza con Fecode. Ustedes creen que uno no se informa de las cosas. Esto es un complot de hace mucho rato”, añadió.

Ningún profesor debe estar por encima de los estatutos ni constitución política de Colombia.

Gracias a quienes visibilizan estas problemáticas que no son nuevas. ¡No están solos ni solas!

Los videos son tomados de la sesión del día de ayer. #ParoNacional pic.twitter.com/yGmxhxyPfi — Asamblea Estudiantil UnalMed (@asambleaunalmed) May 11, 2021

Finalmente, el parcial no se realizó ese día, pero varios estudiantes se quejaron ante las autoridades de la universidad.