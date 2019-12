Madres de Soacha piden a la JEP seguir investigando casos de muertes extrajudiciales

Con el hallazgo de cuerpos asesinados extrajudicales en Dabeiba Antioquia, revivió el caso de los falsos positivos en Ocaña, un soldado profesional que participó, le contó a la JEP que los jóvenes los reclutaban con promesas de trabajo, les ponían pulseras negras y les disparaban de frente para evitar que los identificaran.

Carmenza Gómez, vocera de las madres de falsos positivos aseguró a W Radio que es posible en esta región puedan aparecer, más casos de personas asesinadas y presentadas como muertas en combate, en fosas comunes que no han sido revisadas.

"Nosotras creemos que si es posible sigan apareciendo más cuerpos, en la vereda Las Liscas en Ocaña hay una fosa que no la han destapado; donde estaban algunos de los jóvenes de Soacha y lo mismo que en el cementerio de Ocaña, allá también hay muchas fosas comunes donde aparecieron N.N, lo digo porque hemos visitado ese cementerio en dos ocasiones y en una de las fosas comunes hay entre tres a cuatro cuerpos; creemos que son jóvenes de Soacha”. Señaló

“Con estos declaraciones que han dado los militares en la JEP, eso es lo que nosotras esperamos que se sepa la verdad, que digan dónde están los otros cuerpos de los otros muchachos, tantos jóvenes que ejecutaron (…) me conmovió conocer que los jóvenes de Soacha, los identificaban porque llevaban manillas negras, eso me conmovió mucho mi hijo tenía como diez manillas, cuando se lo llevaron y lo asesinaron, todo esto me ha hecho recordar lo que pasó en el 2008”. Señaló

En 2008 se reportaron la desaparición de 190 jóvenes en el municipio de Soacha y Ciudad Bolívar, algunos de estos jóvenes aparecieron asesinados en Ocaña, Norte de Santander y fueron presentados por el ejército como guerrilleros muertos en combate.