Médicos del hospital Isaías Duarte Cancino renuncian por falta de pago de salarios

A la difícil situación que enfrentan la red hospitalaria en Cali por cuenta del COVID-19, se suma la renuncia de al menos siete médicos que atendían una UCI privada que opera al interior del hospital Isaías Duarte Cancino por falta de pago.



Los profesionales de la salud afirman que desde hace dos meses no reciben sueldo.



"Se ha renunciado porque falta de pago, los tiempos pactados del contrato laboral no se han hecho, en octubre pagaban pero en noviembre no hay pago, en diciembre no hay pago", señaló Julián Sabala Médico Internista.



Las directivas del centro asistencial y el operador privado del personal, explican que el retraso se debe a la falta de pago por parte de las EPS que adeudan más de 6 mil millones de pesos.



"Dependiendo del recaudo que está pendiente por pagar, hemos facturado $10 mil millones y hemos recibido un poco menos de 4 mil, tenemos pendiente $6.300 millones, con esto hay que pagar proveedores y trabajadores", indicó Jordan Lewenhaupt, Gerente Medivalle.



Debido a la renuncia del personal de salud y a la escasez de insumos, el Hospital Isaías Duarte Cancino, ha disminuido la capacidad de UCI en más de un 50%.