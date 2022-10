Medimás desacata tutela que ordena suministrar medicamentos a mujer con cáncer en Tunja

El medicamento Afatinib que autorizó Medimás a Martha Lucía Vargas no se lo han entregado desde el 5 de diciembre a la fecha. Foto: Jorge Herrera( Thot )

"Estamos en manos de Dios porque ya no sabemos qué hacer, el medicamento que requiere mi hermana cuesta $18 millones, y nosotros no tenemos esos recursos, entonces si Medimás no da el medicamento, estamos condenados a que mi hermana se muera", cuenta Amanda Vargas hermana de Martha Lucía Vargas a quien le fue diagnosticada la penosa enfermedad en enero de 2018.

Todo comenzó cuando a Martha, de 60 años de edad, le dio una tos constante en enero de 2018 por lo que decidió ir a la clínica Medilaser en Tunja donde, según cuenta su hermana Amanda, "no le pusieron mucho cuidado a lo de la tos".

Entonces ella volvió a su trabajo en la secretaría de Infraestructura de Tunja comenzó de nuevo con la tos, pero ya era con sangre.

"Fue remitida a la clínica Corpas en Bogotá, porque en Tunja nos informaron que no tenían cirujano de tórax. Allí le detectaron una masa", explica doña Amanda.

Aunque las radioterapias se las han realizado de manera oportuna en la Clínica Country, reconoce la familia Vargas, pero el medicamento Afatinib que autorizó Medimás no se lo han entregado desde el 5 de diciembre a la fecha.

"Es un medicamento de alto costo, no se consigue en cualquier droguería. (...) Mi hermana se está muriendo lentamente, ya le hizo metástasis en varias partes del cuerpo", insiste doña Amanda.

Narra que hace 15 días volvió a recaer y le tocó llevarla a la Clínica, y desde ese día le pusieron oxígeno.

"El oncólogo la vio en Bogotá hace como 20 días y le dijo textualmente que el cáncer estaba haciendo de las suyas por falta del medicentro", cuenta doña Amanda.

Ante la negativa la familia Vargas decidió colocar una tutela que fue fallada a favor de la paciente el pasado 21 de enero en donde le pide que se le entregue el medicamento.

"Indicar que la EPS podrá presentar el recobro ante el Fosyga", precisa el fallo de tutela. Sin embargo Medimás no ha acatado la decisión judicial a la fecha.