Muere abogado baleado en medio de atraco en Los Alpes, sur de Cartagena

Este jueves falleció el abogado penalista Sergio Andrés Díaz Barrios, luego de recibir dos impactos de bala en medio de un atraco registrado en el barrio Los Alpes, sur de Cartagena, en la mañana del pasado martes, cuando se dirigía a su trabajo.

El atraco de Díaz Barrios quedó registrado en un video en el que se ve cuando dos hombres a bordo de una motocicleta lo alcanzan. El parrillero se baja y lo persigue para robarle una cadena de oro, un reloj, su celular y otras pertenencias, y en medio del acto le propinan dos disparos en el pecho al joven abogado que le afectaron un pulmón, el hígado y el corazón.

La Policía Metropolitana de Cartagena indicó que está tras la pista de los dos sujetos para su captura, por lo que analizan los videos de seguridad de establecimientos de la zona con el fin de identificar a los responsables de este ataque que le quitó la vida al joven profesional.

La muerte de Díaz ha generado repudio en las redes sociales y ha sido lamentada por miembros de la Universidad Libre, de donde era egresado.

La muerte del joven abogado Sergio Díaz me arruga el corazón y me llena de impotencia. No es justo que le arrebaten la vida y los sueños a una persona como Sergio. Qué dolor, pobre familia. 😣