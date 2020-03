Mujer con Covid-19 en La Dorada denuncia amenazas en su contra

La mujer diagnosticada con Covid-19 en La Dorada Caldas denuncia amenazas en su contra. Se trata de Daniela Rueda de 24 años de edad, quien estudia medicina en la ciudad de Bogotá y dio positivo en su examen de coronavirus.

Afirmó que por algunas redes sociales como Facebook le han estado llegando mensajes amenazadores de grupos de personas “me dicen que me van a matar, que me van a coger la casa a piedra, etc, entonces temo por mi seguridad”.

Explicó que cuando llegó a La Dorada, a diferencia de lo que algunas personas dicen, no sabía que estaba contagiada de coronavirus. “Soy una mujer que se encuentra en estado de embarazo, yo tuve una fractura de columna y por mi estado de embarazo quedé mal entonces, entonces no pude quedarme en la ciudad de Bogotá, por esta razón viajé a La Dorada y cuando llegué no sabía que tenía Covid-19, cuando vine yo estaba asintomática ” indicó.

La mujer manifestó que tras sentirse con síntomas gripales, se realizó la prueba de coronavirus “como soy estudiante de medicina y mi hermano es médico, conozco todo el protocolo de seguridad y estuve en total aislamiento, no vine a infectar a nadie”.

Agregó que la administración municipal ya conoce la situación y pidió solidaridad de los ciudadanos frente a la actual emergencia.