Mujer que falleció por problemas renales quieren cremarla en Santander

Ramona Isabel Arrieta, una mujer de 48 años de edad, falleció en las últimas horas por problemas renales, situación que le originó síntomas de ahogo.

Sin embargo, las autoridades de salud quieren entregar su cuerpo cremado a sus familiares , a pesar de que su hijo Nilson Morales Arrieta, tiene la prueba de covid- 19, que demuestra que su progenitora no portaba el virus y que la causa de su muerte fue otra.

"Le tomaron la prueba de COVID, se dieron cuenta que no tenía covid, lo que tenia era un problema renal , porque se le había entrado el liquido a los pulmones, y por eso presentaba ahogo, la prueba salió negativa, luego fallece, y me dicen que es un posible covid, teniendo la prueba, necesito que me colaboren, porque la quieren cremar".





Los familiares de esta mujer que falleció por problemas renales, piden a las autoridades que por favor, dejen velar y despedir a Ramona Arrieta, junto a todos sus parientes.