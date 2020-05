Mujeres denuncian que arrendadores les piden sexo a cambio de no echarlas de inmuebles

Un grupo de venezolanos protestó en la Alcaldía de Santa Marta pera pedir ayuda pues aseguran ya no tener recursos económicos para sostenerse en la ciudad, debido a que se dedicaban a labores en restaurantes o de manera informal y con la cuarentena no han podido generar ingresos.

Durante las protestas, una de las mujeres denunció que hay arrendadores en la ciudad pidiendo favores sexuales a cambio de no sacarlas de sus viviendas. "Me dice que si me quiero quedar aquí sin pagar debo ofrecerle sexo. Esto es muy doloroso" dijo la mujer.

Otra mujer le aseguró El Tiempo, que un hombre le brindó ayuda alimenticia a ella y su hijo de cinco años pero luego comenzó a pedirle actos sexuales para pagarle.

La población migrante le solicita al gobierno local que si no les puede brindar ayudas humanitarias, les facilite mecanismos para regresar a su país.