Niegan un hábeas corpus y en otro se declaran impedido en el caso de Álvaro Uribe

A través de su cuenta en Twitter, el senador Santiago Valencia, confirmó que impugnará el fallo que emitió el Juzgado Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Montería, que negó uno de los hábeas corpus que buscaba la libertad del senador Álvaro Uribe Vélez.

El congresista precisó que “el habeas corpus no es el mecanismo para cuestionar los argumentos que llevaron a la Corte a decretar la medida de aseguramiento. Sin embargo, en mi calidad de accionante no cuestiono de fondo dichos argumentos porque en efecto corresponde a la defensa del presidente Uribe. Lo que hago es poner en evidencia un error de procedimiento que constituye una vía de hecho y genera la ilegalidad de la privación de la libertad. Lo que precisamente habilita para que el habeas corpus lo presente cualquier ciudadano y no que solo lo pueda hacer quien es parte del proceso penal”.

“En mi calidad de ciudadano impugnaré el fallo y acudiré a todas las instancias con el fin de que se verifique el yerro procesal en concreto en que incurrió la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia y se decrete la libertad del Dr. Álvaro Uribe Vélez”, agrega en el comunicado.

Por otra parte, La W Radio conoció que dentro de las consideraciones que motivaron la decisión del citado Juzgado de Montería, se establece que “el señor Santiago Valencia González, no demostró cómo la medida impuesta por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia perturbaba la buena marcha de la administración, en el presente caso del Congreso de la República; limitándose a indicar que hubo una falta de motivación por parte de la Corporación antes citada, en lo que a la aplicación del artículo 359 de la Ley 600 de 2000 se refiere”.

Le puede interesar:

Al tiempo plantea que “no se puede pretender a través de la acción de Hábeas Corpus atacar decisiones judiciales que cuentan con recursos establecidos, los cuales son una garantía para el procesado en los casos que considere que no existen fundamentos para la adopción de una decisión judicial y más aún en el presente caso, que según lo dicho por la Corte Suprema de Justicia en su informe, la defensa del doctor Álvaro Uribe Vélez, se abstuvo de presentar recurso alguno contra el auto del 3 de agosto de 2020”.

Sobre el segundo hábeas corpus, presentado el pasado 18 de agosto del presente año, este medio conoció que se le asignó al Juzgado Segundo Penal Municipal de Montería, en cabeza de José José De Los Ríos, quien se declaró impedido, argumentando que contra él pesa una investigación por haber fallado dos habeas corpus, uno de estos estaría relacionado con alias ‘Chirimoya’, presunto integrante del Clan del Golfo, a quien en su momento se le concedió la libertad gracias a esta acción.

Tras el impedimento, el hábeas corpus pasó al Juzgado Tercero Penal Municipal, que no lo aceptó y lo remitió a un superior, en este caso al Juzgado Primero Penal del Circuito de Montería, el cual resolvió en horas de la tarde de este 19 de agosto, que la competencia para fallar la acción es del juez José José De Los Ríos.

“Declarar infundado el impedimento manifestado por el juez Segundo Penal Municipal de Montería, para conocer la acción de Hábeas Corpus, presentada por el ciudadano Sergio Antonio Escobar Jaimes, en favor del ciudadano Álvaro Uribe Vélez, contra la Sala de Instrucción de la Cortes Suprema de Justicia”, se establece en el auto resuelto por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Montería.

Finalmente, precisa que se debe remitir de inmediato todo lo actuado en el mencionado proceso al Juzgado Segundo Penal Municipal para que resuelva dicha acción constitucional.