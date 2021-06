Niña se habría suicidado en Sogamoso luego de visita de directivas de su colegio

El pasado viernes 18 de junio en el municipio de Sogamoso los padres de Melisa Olaya de 13 años de edad estudiante del colegio privado Alejandro de Humboldt, encontraron a la menor sin vida en su vivienda, después de mantener una charla con la rectora y coordinadora de esta institución educativa, quienes llegaron a su vivienda sin conocimiento de esta visita por parte de sus padres mientras la menor recibía sus clases virtuales correspondientes.

“Como familia jamás tuvimos conocimiento de que las directivas del colegio iban a llegar a nuestra casa, pues nunca se nos comentó por ningún medio, desde ese punto consideramos que hubo un proceso irregular por parte de la institución educativa.” indicó Álvaro Olaya, padre de la menor.

Hasta el momento los padres de la menor no conocen qué tipo de conversación se mantuvo entre las directivas del colegio con la menor, sin la participación de un adulto para que la menor decidiera quitarse la vida luego de la misma.

Los padres de Melisa Olaya se dedican a la ganadería y agricultura en el municipio de Sogamoso es por esto, que el pasado viernes 18 de junio dejaron a la menor como era costumbre en sus clases virtuales mientras ellos salían a cumplir sus labores de ordeño.

"De regreso a eso de las 7:30 A.M. nos cruzamos por el camino con un vehículo en el que se movilizaban la señora rectora del colegio y la coordinadora académica, nosotros las identificamos y ellas nos abordaron para preguntarnos si teníamos conocimiento del mal rendimiento académico que tenía Melisa en el colegio, lo que nos tomó por sorpresa pues Melisa siempre demostró un alto rendimiento académico; para este momento, desconocíamos la situación pues Melisa era nueva en esta institución educativa." Mencionó el padre de la menor.

Al encontrarme con las directivas del colegio camino a la casa les pedí que por favor fuéramos a mantener una charla con Melisa con el fin de encontrar soluciones al respecto, a esto la coordinadora académica dijo que no querían devolverse a tener dicha conversación porque la menor había quedado “choqueada” con la conversación previa, es importante mencionar que esta conversación se mantuvo sin la presencia de ningún acudiente de la menor.

Luego de esto me voy inmediatamente para la casa con mi esposa y las dos directivas del colegio, comienza llamar a Melisa y no me contesta y enseguida entro a la casa y veo a melisa colgada de una de las vigas. En este momento intentamos hacer los esfuerzos posibles por bajarle allí pero fue inútil la rectora y coordinadora de la institución al ver la escena se fueron de la casa y en ese momento comenzó toda esta tragedia.

En este momento, seguimos con muchas dudas pues no sabemos qué fue lo que pasó en esa conversación tan grave para que Melisa una niña sin problemas decidiera tomar una decisión tan grave como quitarse la vida. Les pedimos a las directivas de esta institución que por favor nos cuenten qué pasó en esa conversación pues fueron las dos últimas personas en ver con vida a mi hija.

Por otro lado, el secretario de educación de Sogamoso Edgar Eslava dijo: “adelantamos el acompañamiento correspondiente a la familia de la niña y haremos el seguimiento al colegio involucrado bajo lo que corresponde a la Secretaría de educación y de encontrar irregularidades, estas serán reportadas a las autoridades competentes.”

Hasta el momento las autoridades no descartan que se encuentra enfrente a un clásico de matonee o escolar pues a través de pantallazos del celular de la menor se evidenciaría que Melisa estaría siendo víctima de acoso escolar por parte de sus compañeros.

Los padres de familia de la menor interpondrán la denuncia correspondiente pues necesitan saber con claridad las causas en esta conversación que llevarían a la menor a quitarse la vida.

Por el momento la institución educativa Alejandro de Humboldt el municipio de Sogamoso no se ha pronunciado al respecto, se espera que las autoridades encargadas de la investigación se hagan las aclaraciones correspondientes; por ahora la Fiscalía General de la nación de la mano del CTI un equipo judicial mantienen bajo custodia material de investigación sobre este caso.