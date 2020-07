“No lo dudo, él me quería matar”: dice mujer agredida por el jugador Juan David Díaz

En diálogo con La W, Eliana Marcela Soler, de 27 años de edad, narró como el jugador del Boyacá Chico, Juan David Díaz, en estado de embriaguez, a eso de las 7:30 de la noche del 13 de julio, comenzó a darle de golpes y agresiones verbales.

“Él se encontraba tomando. Me pidió que lo llevará a la casa y en el momento en que yo me dirigía para mi casa, no me dejó salir, y de pronto se volvió un loco completo”, dijo Soler.

Eliana cuenta que Díaz: "Me tiró al piso, me agarró el pelo, me escupió en la cara con insultos. Me tocó salir a la puerta a pedir ayuda, porque él estaba muy trastornado. Me dio patadas”.

Agrega Eliana: “No me bajó de una mala mujer. Me dijo de todo. Ya después de que tomó conciencia: con arrodillarse y pedir perdón, él, pretendía que con eso ya dejar así”.

Eliana que tendrá cuatro días de incapacidad reconoce que pensó Diaz: “Me iba a matar. No lo dudé. Hoy me levanto con la duda y la incertidumbre, que cuando ese muchacho salga, de donde esté, no sé qué me pueda pasar. Le tengo pavor y miedo a ese hombre”.

Eliana dice que sufrió luxaciones en la mano derecha, con algunos moretones en el cuerpo, y con un dolor en una costilla. “Ya me dieron medicamentos. (…) Hoy tengo que ir a medicina legal para que me vean otra vez”.

Narra Eliana, cuando Díaz vio llegar la Policía “se dio cuenta que la cosa era en serio y me pidió que no le fuera dañar su carrera como futbolista, pero la verdad yo no podía dejar pasar esto así”.

Diaz a esta hora se encuentra en las instalaciones de la Unidad de Reacción Inmediata en Tunja para ser judicializado por el delito de lesiones personales.