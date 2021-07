"No se permiten políticos", tras no dejar entrar a Dilian Toro a feria de calzado

En Bucaramanga se realiza la feria del calzado Expo Asoninducals, en el centro convenciones de Neomundo, hoy, 16 de julio, es el último día de esta jornada que ha tenido buena acogida.

Sin embargo, se presentó un altercado que quedó registrado en videos y fue cuando el organizador del evento, Wilson Gamboa, le impidió la entrada a la exgobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, Ángela Hernández, exdiputada de Santander, entre otros dirigentes políticos.

En la pieza audiovisual se ve cómo Gamboa, de manera agresiva le quita un celular a un periodista, Henry Pinzón, de Onda 5.

Lo curioso, es que, al día anterior, el ingeniero y ex alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, pudo entrar a este recinto sin ningún inconveniente.

La W consultó con Wilson Gamboa, y manifestó que, a este evento de empresarios del calzado no está permitido el ingreso de políticos, ya que con mucho esfuerzo los empresarios les tocó pagar su stand para poder activarse.

Explicó que, el evento es privado y gremial, es cerrado al publico, es decir, que no hay venta al detal y son solo compradores al por mayor.

"La clase política quiere atropellar e irrespetar a los empresarios que quieren activar la economía, no quisieron retirarse de manera formal, acudimos a la logística. es un evento de carácter gremial, de empresarios, y ellos venían a hacer política, venían con un equipo grande. traían cámaras, como organizador del evento no puedo permitir que saboteen el evento. Aquí no entran políticos".

Aclaró que Rodolfo Hernández ingresó al recinto sin ningún permiso, al parecer, nunca se registró, y llegó a Neomundo con el argumento de que venía a revisar el piso que instalaron para la feria y fue la entidad que lo dejó entrar y no los organizadores