No subir las tarifas de energía: la petición a Air-e en Santa Marta

Con el anuncio del Gobierno nacional de la llegada de la empresa Air-e como nueva operadora del servicio eléctrico en el Magdalena, La Guajira y el Atlántico, la alcaldesa de Santa Marta, Virna Johnson, no ahorró esfuerzos en enviarle un mensaje a la compañía para que considerara el momento actual que vive el país y las afectaciones económicas que ha dejado en la economía de los hogares el COVID-19.

Por tanto, solicitó que no incrementara el cobro a las tarifas de consumo, además conminó a Air-e a que a diferencia de Electricaribe vele por la dignidad y la calidad de un servicio, que en el pasado generó caos y líos en las comunidades. También recordó que existen sectores en la ciudad donde la subnormalidad energética es un fenómeno en aumento.

“El nuevo operador deberá llegar a nuestra región con el compromiso de no subir tarifas en coherencia con la realidad de la mayoría de nuestra gente, ocasionada por la pandemia y debe garantizar un servicio estable, continuo y confiable. Nuestros habitantes demandan dignidad y calidad, y eso es a lo que la nueva compañía debe comprometerse a garantizar”, señaló Johnson.

El gobierno distrital mostró toda la disposición para trabajar con la nueva firma, pidiendo especial intervensión en los sectores más necesitados y que se amplíe la cobertura permitiendo un impulso de la competitividad de la ciudad.

“Han sido años de mala prestación del servicio, de cortes repentinos, prolongados y reiterados, que han puesto incluso en juego la vida de habitantes del Caribe colombiano”, puntualizó la mandataria.

No obstante, ante el requerimiento del ejecutivo local, Air-e ha precisado que las tarifas aún no han sido modificadas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG). Por su parte, el ministro de Minas y Energía, Diego Mesa, dijo que el cobro por kilovatio no cambiará durante lo que resta del 2020.

El mercado actual que asume Air-e es de 697.304 clientes en el Atlántico; 169.179 en La Guajira y 308.181 en el Magdalena.