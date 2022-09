Nos cerraron la puerta de la Alcaldía por denunciar irregularidades: edil de Santa Marta

(Le puede interesar: Pese a estar capturado, Carlos Caicedo inscribió su candidatura presidencial)

Juan Carlos Manjarrez, edil de la Localidad Tres, habló de las obras que desde hace tres años se inició en el barrio la Paz para garantizar el servicio de salud y afirma que solo se ha cumplido con el "70% de la construcción luego de tres años de inició".

El edil afirma que desde hace ocho meses ellos presentaron la denuncia de los retrasos de las obras ante la Alcaldía de Santa Marta, sin embargo y pese a la gravedad de los hechos, la administración Rafael Martínez les cerró las puertas.

"Hace ocho meses realizamos la denuncia que la Fiscalía hasta ahora está investigando, como no fue bien visto lo que realizamos, nos cerraron las puestas de la Alcaldía", señaló Manjarrez.

Juan Carlos, además aseguró, que están utilizando una casa para garantizar el servicio de salud a la comunidad, sin embargo, no se presta una adecuada asistencia. "Estamos en una vivienda que no es un centro de salud, los insumos no llegan y la prestación del servicio es precaria".

El representante de la Localidad Tres de Santa Marta se mostró poco optimista por la entrega de las obras, pues según él, la entrega de la edificación es para el 31 de diciembre y hasta la fecha solo se ha cumplido con el 70% de la construcción.