Ojalá esto no lleve otra vez a la incertidumbre: Alcalde de Cartagena sobre terna

Tras conocer que su nombre no fue incluido en la terna que el Partido Conservador enviará a la Presidencia para designar un nuevo alcalde para Cartagena, el actual mandatario, Pedrito Pereira, señaló que espera que la llegada de un nuevo mandatario no genere más incertidumbre en esa ciudad.

“El señor presidente el viernes pasado expresó su voluntad de que pueda continuar en el cargo, igualmente la señora vicepresidenta, en ese sentido yo lo que podía hacer era pedirle al partido que me incluyera en una terna y tengo conocimiento de que no fui incluido y a mí me queda muy difícil hacer calificativos a una terna en la que no fui incluido”, expresó.

Pereira Caballero expresó que “lo importante es mostrar resultados en medio de la situación de la ciudad en la que espera que ojalá esto no lleve otra vez a la incertidumbre en Cartagena”.

Tras una votación vía Whatsapp en la que lograron el apoyo de 14 de los 18 dignatarios godos que definían cómo debía enviarse la terna, los escogidos fueron la actual secretaria de Educación Claudia Almeida, el secretario de Hacienda, William Valderrama y la abogada Nadime Cure.

Los tres son reconocidos como cuotas del excongresista William Montes, condenado por parapolítica.