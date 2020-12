Once barrios de Cartagena tendrán ley seca y toque de queda del 1 al 15 de diciembre

Tras un Puesto de Mando Unificado adelantado de urgencia, el alcalde de Cartagena, William Dau, anunció que se implementarán ley seca y toque de queda y expresó su preocupación ante el aumento que han registrado en los últimos días las cifras de casos activos de COVID-19. Hasta ahora son 1.523 casos activos, lo que lleva la ocupación de camas UCI a un 55 por ciento.

Dau detalló que las medidas serán implementadas en sectores específicos. “El toque de queda y la ley seca serán en los barrios de la ciudad donde hay los mayores casos activos de COVID en este momento. Adicionalmente, a partir de hoy se reanudan las labores de Barrio Heroico, que están llevando a cabo las actividades pedagógicas para evitar el contagio en los barrios”, expresó.

A través del decreto 1473 del 30 de noviembre de 2020 se estableció que las 11 zonas de cuidado especial, por ser las que a la fecha reportan mayores contagios, son: Blas de Lezo, San Fernando, Manga, El Pozón, Los Alpes, Olaya Herrera, Ternera, Las Gaviotas, Nuevo Bosque, Zaragocilla y El Campestre.

En eso barrios, según la Alcaldía, se restringe la circulación de personas en el horario comprendido entre las 9:00 p.m. hasta las 5:00 a.m. y la atención presencial al público para los locales y actividades comerciales, en el horario comprendido las 8:00 p.m. hasta las 6:00 a.m. Además, se prohíbe el expendio y consumo de bebidas alcohólicas embriagantes en espacios abiertos y establecimientos de comercio, en el horario comprendido entre las 8:00 p.m. hasta las 6:00 a.m.

Igualmente, en el decreto se determinó que a través del Departamento Administrativo Distrital de Salud se harán cercos epidemiológicos en los mencionados barrios, el seguimiento de casos y contactos, y el fomento de comportamientos preventivos frente a la enfermedad.

Para adelantar la detección temprana de casos, el alcalde Dau anunció que se agilizará la contratación de pruebas COVID-19 para realizar rastreos y aislamiento en sitios claves como el Mercado de Bazurto, el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez y la Terminal de Transporte.

"Nos quedamos dormidos. Después que habían bajado los números de contagios en la ciudad, se pusieron a pensar que esto pasó, y precisamente por salir a pendejear es que estamos como estamos, y se nos está disparando el COVID", dijo el alcalde.

A estas medidas se sumará el control estricto que harán a los establecimientos de comercio habilitados, para garantizar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y a la vez aplicar sanciones a aquellos que no estén realizando sus actividades conforme a las normas establecidas por la pandemia.