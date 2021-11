Ordenan suspender licencias de construcción en lugar prestigioso de Barichara

Un proyecto de urbanización denominado El Tejar Campestre, ubicado en Barichara, Santander, y que, al parecer, lo maneja un familiar del alcalde Alfonso Rodríguez, fue suspendido, por orden de un juez.



Esta orden se dio, luego de que dos procuradores instalaran una demanda de nulidad contra la licencia de construcción por, al parecer, no contar con el uso del suelo adecuado.



Por otra parte, las CAS también ordenó suspender las obras por afectaciones a la reserva ambiental. Siendo así, el juzgado administrativo de San Gil, a través de un auto, decreta la suspensión provisional de este proyecto urbanístico.

Esta decisión implica que se suspenden las ventas de estos inmuebles, esto preocupa a los propietarios que tenían la intención de construir o vender las viviendas.



La W habló con uno de los afectados, Alexander Martínez, quien indicó que invirtió 70 millones de pesos, y está preocupado porque no puede intervenir en su lote de más de 130 metros cuadrados.

"Me enteré que esta demandadas y nosotros adquirimos un predio y pensábamos construir, nos vemos afectados, hicimos inversión y nos dimos cuenta que no se puede construir, ni dar licencias, no sabemos qué hacer, y fuimos demandados, es injusto".