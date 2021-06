Para el retorno a clases exigimos agua potable en los colegios: Ademacor

El presidente de la Asociación de Maestros de Córdoba-Ademacor, Ermen Martínez, dijo que solo retornarán a clases presenciales cuando hayan condiciones en el departamento. Mientras, asegura que se mantendrán en desobediencia civil, pues sostiene que hay establecimientos educativos que no tienen agua potable.

“Frente al anuncio que el Gobierno Nacional ha dado a conocer a la sociedad en general sobre el posible regreso a las clases el día 15 de julio, queremos decirle a la comunidad educativa en general que Ademacor sigue las orientaciones de nuestra gloriosa Fecode. Nosotros mantenemos la desobediencia civil hasta tanto baje el número de contagios del COVID-19”, manifestó el sindicalista.

“Exigimos que este Gobierno Nacional y los gobiernos territoriales mejoren los establecimientos educativos en términos de higiene, de salubridad, que haya agua potable en todos y cada uno de estos establecimientos para nosotros poder volver a las aulas”, agregó el presidente de Ademacor.

Al tiempo indicó que “la vacunación no es la solución, se vacuna a los maestros, eso lo ha anunciado el Presidente de la República, pero dónde está la vacunación, la protección hacia los niños, los jóvenes y adolescentes; no la hay, no hay los elementos de bioseguridad y personal preparado en salud que dé las orientaciones”.

En ese sentido, en redes sociales circuló un audio que, al parecer, sería de un concejal del municipio de San Carlos, Marcos Jaramillo, quien los habría tildado de ‘bandidos’.

“Menos mal que a esos profesores los vacunaron para que entren a dar clases presenciales, ya está bueno. Eso es una ‘bandidez’, de esos ‘bandidos’ que quieren ganarse la plata es a costillas del padre de familia, sino que el Gobierno Nacional que le descuente los días para que vea que eso sí les duele a ellos”, se precisó en el audio.

Tras la polémica suscitada, por parte del cabildante liberal no se han conocido nuevas reacciones. Sin embargo, Ademacor mediante un comunicado rechazó lo ocurrido, y calificó lo expresado como “juicios temerarios”, que ponen en riesgo a los docentes, por lo que exigieron que el concejal se retracte públicamente.

Cortesía.