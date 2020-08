Polémica por concejal que obstaculizó procedimiento policial en Popayán

En videos quedaron registrados los momentos en los que una concejal de Popayán aparece discutiendo con integrantes de la Policía Nacional que efectuaban el cierre de moteles por incumplir las normas en el marco del COVID-19.

#Regiones | En Popayán hay polémica luego que en medio de una diligencia policial para cerrar un motel, interviniera la concejal Constanza Arango. La dirigente se pronunció y dijo que no se trató de un caso de “Usted no sabe quién soy yo” y que el establecimiento es de sus hijos. pic.twitter.com/N5mgejxBJu — UltimaHoraWR (@UltimaHoraLaW) August 31, 2020

Los uniformados adelantaban labores de control a establecimientos abiertos al público, hoteles, moteles y residencias, con el fin de evitar delitos que atenten contra la libertad y formación sexual de niños, niñas y adolescentes.

En medio de las actividades, dos de los establecimientos que prestaban el servicio e infringían el Decreto 2715 del 31 de julio de 2020, fueron cerrados y los ocupantes sancionados con los respectivos comparendos.

Al realizar una de las diligencias, intervino la concejala Constanza Arango Ocampo, quien sostuvo una discusión con los funcionarios de la Policía, que finalmente aplicaron las correcciones necesarias.

Habla la concejala

Tras la polémica generada, la dirigente política, reconocida en la ciudad por su trabajo animalista, sostuvo que su esposo falleció hace cuatro meses y dejó un apartamento en el establecimiento objeto de la diligencia, al que asiste especialmente los fines de semana.

“En ningún momento he llegado a decir ¿ustedes saben quién soy yo?, yo llegué al Concejo porque la comunidad me eligió y saben quién soy. Ese lugar es de mis hijos, es un lugar de prostitución, soy cristiana y no estoy de acuerdo con ese negocio, y le pido a Dios que algún día llegue alguien que pueda comprarlo”, subrayó.

La concejala aseveró que no se opuso al cierre del lugar, y reconoció que allí se estaban violando las leyes.

Por otra parte, anunció acciones judiciales contra un medio de comunicación que difundió la información, como un supuesto caso de “Usted no sabe quién soy yo”.