Polémica por promesa que hizo el Presidente Duque a un jóven de Duitama

Julián Rojas, es un joven líder, quien lleva varios meses pidiendo por la construcción o renovación de su Colegio, el Instituto Técnico San Antonia de Padua, en Duitama, Boyacá.

En el municipio varios colegios presentan problemas en las edificaciones, ya que son muy viejas y no cumplen con las especificaciones que las instituciones educativas deberían tener.

En un taller “Construyendo País”, que tuvo lugar en el municipio de Aquitania, Julián le manifestó su preocupación al Presidente Duque, y el mandatario se comprometió a ayudarle al joven líder.

El Presidente Duque manifestó en esa oportunidad que estaría dispuesto a darle recursos al municipio para la construcción del colegio, y delegó a la Ministra de Educación, María Victoria Angulo, para estar al tanto de la situación.

Por su parte, el Alcalde de Duitama, Alfonso Miguel Silva, asegura que el municipio no tiene los suficientes recursos para levantar una estructura, y que el Gobierno le ha manifestado que tiene otras prioridades, y no puede dar el dinero.

“Construir un colegio puede costar entre 10 mil y 12 mil millones de pesos, y son recursos que no tiene el municipio. El Colegio ha mejorado mucho en calidad, ha subido mucho en pruebas nacionales como el ICFES, me gustaría ayudar a todos los colegios, pero no se puede. Yo he tenido contacto con Ministerios, y en todos me han dicho que no hay plata para eso. Que tienen otras prioridades”. Dijo Miguel Silva.

Por otro lado, Julián asegura que el Gobierno está metido de lleno, y que es el Alcalde de Duitama, quien no quiere disponer de los recursos para la construcción del colegio. Que el Alcalde debió haber invertido en la compra de los terrenos y que tiene garantías por parte del Ministerio de Educación, de que quieren ayudar a levantar la edificación.