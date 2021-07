Por casos de COVID-19, once docentes de un colegio en Cereté están aislados

Las directivas del colegio Alfonso Spath Spath, en cabeza del rector, Manuel Arteaga, aclararon que fueron dos y no once, los docentes que se habrían afectado por el virus en desarrollo de reuniones presenciales realizadas en la semana del 12 al 16 de julio. El resto de educadores (en total nueve), no habrían asistido a estas jornadas debido a que se en sus núcleos familiares se habían conocido casos de contagio.

“Que no son once los docentes contagiados por el virus, luego de la reunión del día jueves 15 de julio, solo dos maestros: uno que ha dado positivo a la prueba y uno está a la espera del resultado”, se precisa en el comunicado firmado por el rector Manuel Arteaga.

“Cabe anotar que nueve maestros a los que se hace alusión en las noticias divulgadas no asistieron a ninguna de las reuniones porque ya estaban en aislamiento preventivo, por tener en sus núcleos familiares contagiados de COVID. Que inmediatamente se conoció la situación de la primera docente con resultado positivo, se procedió según el protocolo COVID y que así se ha continuado”, se agrega en el comunicado.

Asimismo, sostuvo que previo a las reuniones, se habrían dado las directrices correspondientes para evitar contagios.

“Se consideró que los asistentes a las reuniones debían respetar las normas de bioseguridad mínimas orientadas en las circulares y mensajes de citación por el WhatsApp Institucional. Que las reuniones se organizaron para dar cumplimiento al llamado de los Ministerios de Educación, Salud y de la Procuraduría sobre el retorno a la presencialidad y no por iniciativa persona o institucional”, se establece en el comunicado.

Frente a lo ocurrido, desde la institución se insistió que no estarían listos para un retorno seguro a las clases presenciales.

“Lo sucedido con la docente afectada es una alerta al Ministerio de Educación y al ente gubernamental del departamento de Córdoba en cuanto a las directrices emanadas sobre el retorno a la presencialidad de manera gradual y progresiva para el presente año 2021 ya que no nos encontramos preparados para la misma”, puntualiza el rector.

Tras la situación, la secretaria de Educación del municipio de Cereté, Córdoba, Indira Petro, dijo que se adelantan las acciones correspondientes para dar soluciones a las dificultades planteadas. El estado de los docentes hasta el momento no registraría mayores complicaciones por la enfermedad.

“Todos están bien, haciendo su aislamiento en casa con unos síntomas moderados. Tampoco tenemos reportes de estudiantes que hayan estado en la institución y que hayan dado positivo. Desde que se supo la información, solicitamos a las EPS de los docentes apoyarlos con las tomas de muestras y la directriz nacional cuando se presentan estos casos es realizar las actividades desde casa”, anotó la funcionaria.