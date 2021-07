Por contratar a falso intensivista, hospital dejaría de recibir $2 mil millones

La diputada Elizabeth Molina, del partido de la U, denunció que por los hechos que rodean la contratación de Diego Posada Orjuela, médico que se hizo pasar como especialista en cuidados críticos, el hospital San Rafael de Fundación, Magdalena dejaría de recibir $2 mil millones de pesos por servicios prestados a las EPS.

De acuerdo con Molina, la contratación del falso intensivista traería perjuicios económicos para la institución hospitalaria. “Son pérdidas millonarias por la irresponsabilidad y falta de buena labor de una gerente que permitió la llegada de este señor”, precisó la asambleísta.

El tema ha generado una permanente polémica dado que, Diana Celedón Sánchez, quien contrató a Posada Orjuela hoy es la secretaria de Salud del departamento, y por una presunta omisión de sus deberes, la funcionara fue citada a un debate de moción de censura este jueves 22 de julio.

“Hay una clara responsabilidad que no se puede prescindir y aunque patalee, se victimice y hagan cuanto show mediático quiera, no podrá evadir. Se jugó con la salud de los ciudadanos, los mismos que murieron en manos de una persona que no contaba con la titulación requerida para el puesto” sostuvo Molina.

Las familias de las 55 personas que fueron asistidas por Posada en la UCI, anunciaron acciones legales en contra de la administración del hospital San Rafael, iniciativa que se suma a la demanda presentada ante la Fiscalía por el diputado Alex Velásquez.

Después de casi 2 meses de conocerse la supuesta usurpación del cargo, las autoridades no dan pista sobre el paradero del médico, quien debe responder ante la justicia por los delitos de peculado, fraude procesal y falsificación en documento privado, cargos presentados ante el ente acusador. El sujeto llegó a cobrar $259 millones de pesos por 8 meses de trabajo.