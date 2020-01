Por heladas, producción de leche ha bajado en 10%, advierten ganaderos en Boyacá

El presidente de la Federación de Ganaderos de Boyacá (Fabegan), Víctor Manuel Fajardo, dijo que las temperaturas bajas sigue siendo un dolor de cabeza para los productores de ese sector afectando la alimentación de los animales como la producción de leche que ha bajado en un 10% y afectado su economía.

“La situación ya es calamitosa, unas bajas temperaturas que no teníamos hace 13 años con el rigor de este año. El clima está generando degradación de las praderas y lo animales están consumiendo un alimento biológico impactándolos de manera negativa”, dijo Fajardo.

Teniendo en cuenta el cambio climático, Fabegan dice que las heladas seguirán y para ello se requieren soluciones de fondo en alianza entre el Gobierno y los gremios.

“Si no lo hacemos va seguir pasando lo mismo cada vez que se presente este tipo de situaciones, pue la ayuda con programas no es suficiente porque estos van para los pequeños productores, pero para los medianos y grandes no hay esa posibilidad”, explicó Fajardo.

Sostuvo que Boyacá tiene 50.000 productores de los cuales 12.000 están afectados por las heladas sobre todo en municipios como Chiquinquirá, San Miguel de Sema, en las provincias del Centro, Tundama y Sugamuxi.

Dijo que es urgente que la intervención del Gobierno se dé en las dos próximas semanas porque a medida que las heladas se mantengan, es posible que los las ofertas de productos de varios sectores comiencen hacer escasas.

“El Gobierno debe revisar la forma de apoyo para situaciones de esta naturaleza”, solicitó Víctor Manuel Fajardo.