Por pedir uso tapabocas, pareja de turistas golpea a mujer en Santa Marta

Claudia Soraya Gadban Campiño, residente de la zona turística de El Rodadero, denunció cómo una pareja de turistas la agredió físicamente solo porque les exigió el uso del tapabocas. Según la víctima, dentro de un ascensor el hombre le pegó mientras que su novia lo alentaba para que continuara los puñetazos.

“Él me empuja y me saca del ascensor, me tira al piso y empieza a estrangularme, pierdo la respiración, pero como pude le di una patada en los testículos y fue así como me soltó. No contento con todo, me tomó por una pierna y me arrastró por el piso y me tiró contra unas rejas del balcón”, relata Gadban.

Los gritos alertaron a más vecinos que la auxiliaron, llamaron al cuadrante de la Policía, quien asistió al lugar y lo que pensaba ser una solución para la mujer se convirtió en un problema, pasó de ser víctima a victimaria.

“Los policías me dicen que me van a amonestar porque él tiene heridas de rasguños en los brazos y yo no tengo sino simples morados, que él está más perjudicado que yo, por eso me impusieron un comparendo por lesiones personales. A ellos los dejaron libres, y al parecer no se hizo un proceso judicial en su contra”, agregó Claudia Soraya.

Para presentar la denuncia formal ante la Fiscalía, debe aportar los videos de las cámaras de seguridad del pasillo y el ascensor pero en ese tema también ha sentido dilaciones por parte de la empresa de seguridad.

Rosa Villaba, líder de El Rodadero, ante el procedimiento presuntamente irregular de los uniformados, señala que no hay apoyo de las autoridades. “Si ella no se defiende, la hubiesen lanzado del piso 11. Es inaudito que la Policía, en vez de brindarle ayuda lo que hicieron fue hacerla sentir como la mala del paseo”, aseguró.

A Claudia Gadban le dieron 5 días de incapacidad médica por las lesiones que presentó.