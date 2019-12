Posiblemente Lucy Villarreal haya sido confundida con otra mujer: secretario de Gobierno

Las autoridades civiles de Nariño manejan una primera hipótesis sobre el asesinato de la gestora social Lucy Villareal, en un hecho que se presentó en el corregimiento de Llorente en Tumaco el pasado 23 de diciembre.

La lideresa se encontraba en la vereda la Espriella dictando una charla a un grupo de menores sobre los derechos de la mujer, actividad a la que se dedicaba de manera conjunta con su hermana Melissa.

Cuando se disponía a regresar a la ciudad de Pasto, localidad en donde vivía, fue abordada por dos hombres que le dispararon sin mediar palabra frente a unas 15 personas que estaban en el sitio de despacho de vehículos de servicio público en Llorente.

El Secretario de gobierno de Nariño, Mario Alejandro Viteri le dijo a La W que Lucy Villareal pudo ser confundida con una mujer de origen venezolano, pero que es un primer indicio sobre el crimen que enluta al departamento.

El funcionario manifestó que son 17 los líderes asesinados en el territorio en lo corrido del año, situación que ha generado temor entre la ciudadanía.

Sobre la delicada situación de orden público, las autoridades aseguran que desde la Gobernación de Nariño se hace permanente presencia en zonas con mayor conflictividad, en especial la costa pacífica y cordillera, en donde se presenta la situación más compleja del conflicto armado por la presencia de grupos disidentes, guerrilla de ELN y carteles del narcotráfico.

El Secretario dijo que las estrategias implementadas para combatir el flagelo del narcotráfico no es el mejor, aseguró que no existe un programa de sustitución de cultivos efectivo, que los esfuerzos de las autoridades locales y departamentales son insuficientes, los programas y recursos que el gobierno nacional invierte en la zona, no cumplen con las necesidades para disminuir la presencia de los cultivos de uso ilícito.

Para las autoridades civiles, los grupos residuales que buscan tener el control del territorio serían los responsables del asesinato de Lucy Villareal, la gestora cultural y lideresa social será velada en el paraninfo de la Universidad de Nariño y su funeral se realizará este viernes en la ciudad de Pasto.

