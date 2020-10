Preocupación en Villa de Leyva por turistas que no respetan medidas de bioseguridad

El alcalde de Villa de Leyva, Javier Castellanos, se mostró preocupado por las aglomeraciones de los turistas que están llegando al municipio los fines de semana sin tapabocas y sin tener en cuenta los protocolos d bioseguridad.

“Después de seis meses de un cierre total de la actividad turística se ha venido reactivando para fortuna de los comerciantes y empresarios, pero preocupa las altas cifras de coronavirus que se vienen registrando en Boyacá y uno ve turistas, sobre todo familias que no se cuidan como adultos mayores y niños sin tapabocas ni cumpliendo los protocolos de bioseguridad”, explicó.

De hecho, el pasado puente festivo, se registró una ocupación del 70% de los hoteles en el municipio, sin embargo, en Villa de Leyva se ubican más de 2.500 fincas de veraneo.

“Pareciera que no estuviéramos en una pandemia o que la gente no le tuviera miedo, la gente no piensa en su salud”, dijo Castellanos.

A la fecha hay más de 127 establecimientos habilitados aprobados para funcionar, y 200 que están sujetos de verificación por parte de las autoridades.