Presidente Duque anuncia que acelerarán proyectos sociales y de seguridad para El Salado

Luego de reunirse con autoridades locales, miembros de la Fuerza Pública y algunos representantes de la comunidad de El Salado, Bolívar, el presidente Iván Duque anunció un plan de aceleración de proyectos sociales, dentro de los cuales mencionó la construcción de vías y de un parque, en lo cual la Junta de Acción Comunal será aliada. Además, aseguró que se garantizará la seguridad de los pobladores para que no abandonen el territorio.

“Queremos que estos corregimientos, estos lugares que han sido tan afectados por la violencia, también tengan un renacer de esperanza. Queremos que estos corregimientos, estos lugares que han sido tan afectados por la violencia, también tengan un renacer de esperanza”, expresó Duque.

El jefe de Estado, quien estuvo acompañado de los ministros de Defensa, Diego Molano; del Interior, Daniel Palacios; y los consejeros presidenciales para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, Nancy Patricia Gutiérrez, y para la Regiones, Ana María Palau, dijo que esta no es una visita protocolaria sino la elaboración de un plan de acción que se debe cumplir.

“Con los proyectos que hay hoy vamos a tener un plan de aceleración para que el adoquinamiento y placa huella del corregimiento podamos hacerlo rápidamente incluyendo a las Junta de Acción Comunal, que tengamos la intervención en el puesto de salud, en la oferta educativa, la intervención de espacios para la comunidad, los proyectos que trae el ministerio de Agricultura y con el ministerio de Vivienda trabajar en lo que tiene que ver con agua potable”, precisó el mandatario.

Duque aprovechó para reiterar el llamado a la justicia a castigar a los actores armados del país. “En Colombia no existen crímenes de derecha o crímenes de izquierda. Existen crímenes. Y, por lo tanto, tienen que ser combatidos con fuerza. Todos esos bandidos de las AUC que están regresando al país tienen que venir a la cárcel, cumplir sus condenas por crímenes de lesa humanidad”.

Lideresas denuncia exclusión

Aunque en la reunión con el presidente Duque estuvieron presentes varios líderes de la comunidad, otros denunciaron haber sido excluidos, según señalaron, por falta de coordinación por parte de la Alcaldía de El Carmen de Bolívar.

“Esta fue una visita inesperada, no fue comunicada a la comunidad. Es una visita que nos trauma y nos frustra muchísimo más porque nuestras problemáticas no fueron expresadas por los líderes de la comunidad, porque no sabíamos de esta reunión”, expresó Loraine López, de la organización Constructores de Paz de El Salado.

María Torres, de la Red de Mujeres Saladeras también mostró su rechazo por esta situación. “Fue un encuentro muy cerrado donde únicamente participaron tres líderes, uno por las veredas y dos en representación de El Salado, pero realmente están desconociendo otros liderazgos”, denunció.