Procuraduría archiva indagación contra exalcaldesa de Lorica

Por considerar que la conducta investigada no existió, la Procuraduría Provincial de Montería, decidió archivar la indagación preliminar adelantada en contra de la exalcaldesa del municipio de Lorica (Córdoba), Nancy Sofía Jattin, por supuestamente apropiarse de elementos del Palacio Municipal.

La denuncia en su momento, la realizó el veedor Nelson González, quien sostuvo que "se llevaron equipos de oficina, computadoras, impresoras, aires acondicionados y muebles. Así mismo sucedió en la bodega que tienen ellos en el edificio María Dolores Caraballo, donde se llevaron prácticamente todo, igualmente en el ancianato. Se llevaron televisores, colchonetas, elementos de cocina, unos cuadros que pertenecían a la Alcaldía Municipal; esos cuadros fueron donados por el Ministerio de Cultura, entre ellos (los) de Marcial Alegría y todos desaparecieron por orden de la exalcaldesa Nancy Sofía Jattin”.

Entre tanto, desde la administración del actual alcalde Lorica, Jorge Negrete, se informó en ese entonces, que iban a constatar si los elementos que fueron sustraídos de la Alcaldía hacían parte o no del inventario municipal.

Sin embargo, el secretario administrativo del municipio de Lorica, Bladimir Negrete informó el pasado mes de enero que "en el caso de la Secretaría de Gobierno, no encontramos un aire acondicionado, en el despacho del alcalde faltan unos enseres, una puerta, unas sillas, no encontramos unos escritorios".

Frente a lo establecido, finalmente, el ente de control disciplinario a través de un documento firmado por el procurador provincial de Montería, Manuel Pacheco, señala que "revisando el material probatorio allegado al expediente, para verificar su alcance y aptitud al respecto de determinar la posible ocurrencia de la conducta, su ilicitud y la comisión de esta por parte de la investigada, advierte de primera mano que el hecho atribuido no existió, ya que los bienes que retira la exfuncionaria no son de propiedad del municipio".

Por su parte, la exalcaldesa de Lorica, Nancy Jattin, quien indicó que, en medio del proceso fue objeto de maltratos.

"Fui humillada, pisoteada, burlada y maltratada verbalmente en las calles y en redes sociales. Los diarios del país me señalaban como la que se robó el inodoro, no respetaron que estaba pasando por un momento difícil de mi vida y por eso nunca quise dar declaraciones ante los medios de comunicación. Esto me deja como enseñanza no hacer cosas buenas que parezcan malas", sostuvo la exmandataria de Lorica.

Al tiempo estableció que "nunca me llevé los muebles, estos reposan en el Centro de Vida El Amparo".

Frente a las denuncias, la exalcaldesa Jattin sostuvo a través de un comunicado que los elementos que sacó del Palacio municipal habían sido adquiridos con recursos propios.

“Con ocasión de las recientes publicaciones de prensa y de un veedor del municipio de Lorica, del cual fungí como alcaldesa para el periodo 2016-2019, que informa erróneamente sobre presuntos actos indecorosos consistentes en la sustracción de elementos propios de la administración me permito aclarar lo siguiente”

“Para el 2017 fueron realizadas unas adecuaciones y mejoramientos del despacho de la Alcaldía municipal de Lorica, las cuales fueron contratadas y realizadas con dineros de mi propio pecunio; y con la única finalidad de proporcionar un bienestar para mí como mandataria, embellecer mi oficina y darle un toque propio y femenino a la administración, siendo la primera alcaldesa elegida popularmente en mi municipio”, manifestó la exmandataria municipal.

Agregó que “estas intervenciones se contrajeron a la realización de tres puertas corredizas y perforadas con detalles de madera, una mesa de 12 puestos con sus respectivas sillas, dos escritorios modernos en MDF, una nevera pequeña, un dispensador de agua y un mueble de pared”.

La exalcaldesa finaliza su comunicado indicando que interpondrá acciones legales contra quienes supuestamente la han difamado. Sin embargo, el veedor González sostiene que, de la situación presentada en Lorica, ya tendrían conocimiento los entes de control.

