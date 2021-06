¿Quién es Guy Djoken, el supuesto delegado de la UNESCO que visitó Antioquia?

El pasado 28 de mayo, el señor Guy Djoken fue recibido con bombos y platillos en el aeropuerto Olaya Herrera de Medellín, tras descender del vuelo 8945 de EasyFly, debido a que su llegada fue anticipada por instituciones y gremios antioqueños como delegado de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y una autoridad mundial en temas de paz.

Así lo registró el medio digital El Armadillo, el cual sostiene en una nota firmada por Mateo Isaza Giraldo que la visita de Djoken fue prevista desde el día 25 por el empresario Andrés Felipe Montoya Uruburu, director de la Fundación Salvar Vidas Ya, la cual tuvo a su cargo la visita de Djoken, de origen camerunés, al país.

Según el medio, esto fue lo que dijo el empresario en su momento: “Va a estar muy pronto en la ciudad de Medellín y esperamos que sea una visita muy importante, además que es una visita internacional, es la máxima autoridad de paz del mundo, ha estado en todas las delegaciones de paz y es la máxima autoridad de la UNESCO”.

De esta manera, entre el viernes 28 y el domingo 30 de mayo, gremios, políticos y medios de comunicación del departamento, incluyendo el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, sostuvieron reuniones con Djoken y así mismo registraron su visita en redes sociales.

Sin embargo, las suspicacias sobre su cargo y la entidad a la que se encuentra adscrito se despertaron cuando El Armadillo contactó a Lucía Iglesias Kuntz, quien es la encargada de prensa para América Latina y el Caribe de la UNESCO. En su respuesta, Iglesias advirtió al medio que Djoken no tiene ninguna relación con la organización y aclaró que “existen miles de centros y clubes con apellido UNESCO regados por el mundo”.

De esta manera, Iglesias precisó a El Armadillo que, a pesar de hacer uso de la sigla, eso no significa que estas entidades sean una dependencia de la UNESCO: “Los centros Unesco son independientes. Sus dirigentes no son, por lo tanto, en modo alguno funcionarios de la UNESCO ni pueden hablar en su nombre. La Unesco no financia los centros ni clubes UNESCO, que son más de 4.000 en todo el mundo y que en general promueven los valores e ideales de nuestra organización”.

LA VERSIÓN DE GUY DJOKEN

Guy Djoken explicó en La W que “soy un mensajero de Derechos Humanos. Trabajo para la UNESCO y hago parte del centro para la paz de la institución”. Sobre si le pagaron por la visita, indicó que “nadie me pagó, lo hago por trabajo humanitario”.

Dijo que al empresario Andrés Felipe Montoya Uruburu “ya lo conocía hace un tiempo porque estuve en San Andrés con él haciendo un trabajo humanitario, y luego me fui a Medellín”.

Recalcó que “la razón de ir específicamente a Medellín era para ver cómo estaba funcionando la Fundación. Quería hablar con personas del Gobierno para buscar soluciones para las comunidades afro”.

Manifestó que las acciones que hace su fundación se reportan directamente a la Comisión Nacional de la Unesco, y no a la oficina principal. También hizo énfasis en que “nadie puede usar el nombre de la UNESCO sin aprobación. La Comisión Nacional nos aprueba el uso del logo”.

Además, insistió en que es “vocero del centro de UNESCO para la Paz y de un centro de Naciones Unidas […] Llevamos muchos años trabajando en este centro con Colombia. Hace poco conocí a un joven de Chocó que se ganó una beca”.