“Recibí un mensaje y me dicen que me van a matar”: Diputada del Magdalena

Claudia Patricia Aarón, presidente de la Asamblea del Magdalena, hizo público un mensaje en el que amenazan con atentar en contra de su vida y la de su familia, el cual es firmado por la ‘Fuerza anticorrupción del Magdalena’.

En el contenido del escrito se revelan datos que dan a entender que los victimarios conocen a cabalidad los movimientos de Aarón, su madre y sus hijos. El espionaje llega hasta enumera la placa de los carros en los que se ha transportado. Esta es la segunda ocasión en que la líder política es objeto de amenazas.

La elección del Contralor departamental, una presunta alianza con la casa política de los Cotes, supuesta conformación de oposición en la Asamblea 2020 – 2023 en contra de Carlos Caicedo y un sospechoso encubrimiento de la corrupción del actual gobierno del Magdalena, serían las razones que motivan la amenaza.

“A las 5 de la tarde recibí en mi Whatsapp un chat en el que me indican que me van a asesinar y también a mi familia. Además me amenazan con rociarle ácido a mi hija en la cara. Quise hacer público esta difícil situación porque temo por lo que pueda pasar.

Esto ya lo puse en conocimiento de las autoridades del Gaula y la Policía en el departamento. Me preocupa que quieran callar la voz de una mujer líder que no tiene que ocultar. Hasta ahora he recibido apoyo del Viceministerio del Interior”, dijo la diputada.

La asambleísta explicó que teme por su vida y la de los suyos por lo que pidió seguridad a los organismos del Estado, ya que en el primer episodio de presión hostil en este mismo año, fue interceptada por un sujeto que con arma de fuego la intimidó a las afueras del recinto de la Asamblea.

Aarón descarta que este tipo de mensajes vengan de Fuerza Ciudadana, movimiento político de Carlos Caicedo, gobernador electo.