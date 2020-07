Revelan que empresario barranquillero Roberto Márquez abusó de una menor hace 30 años

Luego de que Viviana Vargas, la hija del exsenador Jaime Vargas (Q.E.P.D), denunciara a través de su cuenta de Facebook que fue abusada sexualmente por parte de un socio del CountryClub cuando tenía seis años, su hermano Jaime Vargas reveló el nombre del presunto violador.

Se trata del empresario barranquillero Roberto Márquez, quien era muy cercano a la familia de la víctima. Así lo aseguró Viviana Vargas en su relato.

“Era un hombre tan cercano a mi familia que lo veía más que a mi propio padre. No era mi familiar, pero durante muchos años frecuentaba mi casa casi a diario. Tenía el afecto y la confianza de todos en mi casa. Estaba presente en todas las celebraciones, navidades, cumpleaños. Lo vi casi todos los días durante muchos, muchos años”, se lee.

Viviana Vargas también contó que cuando era adolescente se atrevió a hablar, pero su familia no le creyó o prefirieron ignorarlo.

“Crecí en una sociedad vacía, en la cual el “buen nombre y la reputación” eran los valores más importantes. Y este era un hombre de “sociedad”. Socio del club. De “buen apellido”. Deje eso ahí por no avergonzar a mi familia”, manifestó la víctima.

Diana Vargas Pradilla, hermana de Viviana Vargas, se pronunció en redes ante estas declaraciones.

“Viviana Vargas Vives cuando nos enteramos no te ayudamos. No me acuerdo bien porque, pero lo siento mucho…Roberto Márquez. Que Dios se apiade de ti porque en mi alma no existirá nunca el perdón (sic)”, señaló.

Por su parte, su hermano Jaime Vargas también contó en redes sobre la impotencia que sintió de no haber podido defenderla en su momento y aseguró que hay más víctimas.

“Mi hermana Viviana no fue la única. La justicia puede demorar, pero va a llegar. No va a haber piedra debajo de la cual te puedas esconder… TU HORA LLEGÓ”, escribió en su cuenta de Facebook, el actual alcalde de Usaquén.

Hoy, 30 años más tarde, Viviana Vargas, por fin se llenó de valentía e hizo público lo difícil que fue para ella vivir esta situación a tan corta edad.

“Esto no es fácil. Ni para mí ni para mi familia. Me tardé demasiados años en reunir las agallas para dar este primer paso y no pretendo callar más pero ahora debo tomar un respiro, empezar el proceso de reconstruirme”, dijo la denunciante, quién agradeció a familiares y conocidos por todo el apoyo que ha recibido en estos momentos.