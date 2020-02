Riohacha cumple su quinto día sin agua

Según denuncias conocidas por Sigue La W, Riohacha, capital del departamento La Guajira, lleva cinco días sin agua por un daño de 30 pulgadas en una de las tuberías de la línea de conducción que afecta el suministro del servicio.

Alonso Manuel Solano, ciudadano de la capital, comentó en Sigue La W que “hay una falencia por el desabastecimiento que padece la población de La Guajira, perjudicando a niños y niñas”. Además, denunció “problemas de salud pública” que se generan por la falta del servicio.

“Las escuelas solo brindan dos horas de clase para no perder la continuidad educativa, pero no tienen agua”, aseguró Solano, quien también afirmó haberse pronunciado ante las autoridades haciendo “toda la injerencia ante los entes de control, pero no han dado una solución de fondo a esta problemática que afecta a más de 230 mil personas en toda Riohacha”.

Por su parte, el alcalde de Riohacha, José Ramiro Bermúdez, declaró que todo el personal de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de la capital “está trabajando en el daño”, pero que, mientras tanto, “se entregará agua en carro tanques a los sectores más afectados” como colegios, hospitales y clínicas.

Lea en La W: