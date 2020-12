Roban motos que estaban en patios de Tránsito de Bucaramanga

Una fuerte denuncia hizo el diputado de Santander, Ferley Sierra, en el que por medio de sus cuentas de redes sociales dio a conocer que mientras pasó el confinamiento se robaron nueve motocicletas que permanecían en los patios de la dirección de Tránsito de Bucaramanga.

Andrea Méndez, directora de esta entidad, indicó que estos hurtos fueron denunciados ante la Fiscalía general de la nación y la Policía.

Destacó que este hurto se originó cuando la entidad estuvo cerrada ante el confinamiento decretado por el Gobierno Nacional.

"Hay nueve denuncias y se ha podido establecer de las investigaciones que fue para la época también del robo del computador. Parto de la buena fé que no es nadie de la entidad, no puedo creer que sea así".

El diputado se enteró de este robo cuando dos de los propietarios de estas motos reclamaron su vehículo y la entidad no encontró los automotres en los patios.