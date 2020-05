El exjefe paramilitar, Salvatore Mancuso , tiene Coronavirus y por eso hoy el tribunal superior de Bucarmanaga suspendió la audiencia virtual de imputación de cargos, pues está en confinamiento en el centro de reclusión Irwin County Detention Center, de Atlanta.

El abogado, Jaime Paeres, tuvo comunicación con el ex jefe paramilitar el viernes anterior (15 de mayo) y le confesó que está estable de salud, solo que tuvo secuelas no graves, pero no quiso profundizar qué tipo de secuelas.

Salvatore Mancuso, actualmente permanece aislado y por eso no puede asistir a video conferencias mientras se recupera.

Por ahora, no sé tiene conocimiento de cómo se pudo haber contagiado.

Por la audiencia aplazada en el que iban a participar 86 exjefes paramilitares, Mancuso debía responder por el conflicto y violencia contra sindicalistas, defensores de derechos humanos y líderes que asesinaron paramilitares.