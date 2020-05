Secretario de Obras Públicas de Sahagún renuncia al cargo por incumplir cuarentena

El secretario de Obras Públicas del municipio de Sahagún (Córdoba), Jorge Córdoba, renunció al cargo este 20 de mayo, luego de que circularan en redes sociales vídeos que lo habrían dejado al descubierto en una parranda en plena cuarentena.

"Estos hechos ocurrieron varios días atrás y no de este fin de semana. Debo reconocer que incurrí en un error pues me encontraba en una vivienda donde evidentemente se estaban violando las medidas del aislamiento preventivo obligatorio. Quiero ofrecer disculpas por mi comportamiento pues no va acorde con lo que es un servidor público. He decidido apartarme del cargo", sostuvo el funcionario.

En menos de ocho días, este es el segundo caso que se conoce en redes sociales, en el que algunos servidores públicos estarían incumpliendo la cuarentena.

Recientemente, en el municipio de San Antero, se reveló un caso en el que aparecen dos concejales y un funcionario de la Alcaldía de esa zona, con grupo de personas en una aparente celebración.

Sobre este caso indaga la Procuraduría Provincial de Montería.

