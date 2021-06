Señor Solórzano, no sea mentiroso y retráctese: operador turístico de Santa Marta

La Corporación Social Turística de Playa Blanca se pronunció ante la denuncia que hizo en redes sociales el actor Fernando Solórzano, sobre el costo de un pescado en Santa Marta. ‘El Flaco’ dijo que le habían cobrado $180 mil pesos por 2 lebranches.

Ante este hecho los propietarios de restaurantes en esta zona aclararon lo sucedido y desmintieron al personaje de la farándula señalando que, según consta en la factura de venta, cada plato fue cobrado en $50 mil pesos y que con otros pedidos para otras 10 personas todo dio $408 mil pesos.

“La persona que se acercó a reclamar el valor de la factura el 6 de junio, no fue el señor Fernando sino alguien que lo acompañaba, quien manifestó que ese pescado en la playa debe costar $7 u $8 mil… Ellos pidieron 2 lebranches de 2 libras para un total de $100 mil pesos”, expresó Iledys Pacheco, presidenta de la Corporación.

Pacheco también dijo que el actor era un mentiroso y que con su comentario estaba afectando la actividad económica de “un balneario que está plenamente organizado, que cuenta con servicios médicos y de salvavidas. No entiendo por qué 15 días después, él que no se acercó a reclamar salió a hablar lo que no es”.

“A ellos no le pasó nada de lo que dicen en el video, por eso le pedimos que se retracte y diga la verdad, porque nosotros tenemos los precios exhibidos para que la gente compare y denuncie. La verdad es la primera vez que recibimos una queja como esta”, concluyó la presidenta.

El actor se mantiene en su versión

En un nuevo video Solórzano salió en su defensa y antes que retractarse, lo que hizo fue ratificar su denuncia, desmintiendo los precios e insistiendo que el valor fue elevado.

“Nosotros éramos un grupo de 8 amigos y nos cobraron: por un lebranche $80 mil pesos; la sierra, $70 mil; el pargo, $60 mil, y eran pequeños. Cuando llegó la cuenta, esta dio $890 mil pesos, nos pareció exagerado y volvimos a sumar y nos dio $804 mil, se habían equivocado”, explicó el actor.

Solórzano asegura que la administradora del restaurante no dio la cara pero sí le envió una nueva factura por $579 mil pesos, que igual pagaron. “La factura que ahora quieren mostrar no corresponde a nuestro pedido”, dijo.



Factura que aporta el restaurante para soportar una supuesta mentira del actor. foto: Cortesía