Sin avances culmina segunda jornada de diálogos entre Gobierno Nacional y minga indígena

Un nuevo intento de diálogo entre la comisión del Gobierno Nacional encabezada por la ministra del Interior Alicia Arango y representantes de la minga indígena del suroccidente, se vio frustrada por la ausencia de acuerdos entre ambas partes

Hermes Pete consejero mayor del consejo regional indígena del Cauca, CRIC, señaló que no hay voluntad del presidente Iván Duque para atender la minga y advierte que de no ser escuchados por el Jefe de Estado, tomarán nuevas acciones que podrían desencadenar bloqueos de vías.



"Nuestras autoridades decidirán qué hacer y todo lo que pase a partir del momento, muertos o alteraciones en las vías es responsabilidad del presidente por no dar la cara”, aseguró el consejero Mayor del CRIC.

Ante los señalamientos de posibles infiltraciones de disidencias de las Farc en la movilización, el líder indigena manifestó que por años han sido estigmatizados con ese argumento.

Por su parte, la ministra Arango, insiste en la necesidad de establecer rutas de trabajo para atender inquietudes políticas de la minga y resolver las peticiones que han manifestado al presidente Duque.

Más de 8 mil indígenas provenientes del Cauca, llegaron a Cali desde el pasado lunes 12 de octubre y permanecen instalados en el Coliseo del Pueblo, sur de la ciudad.