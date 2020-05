Superintendente de Salud responde sobre intervención en hospital de Santa Marta

El pasado 12 de mayo y tras un seguimiento de varios meses, en el que se documentaron 59 deficiencias jurídicas, administrativas, asistenciales y financieras, la Superintendencia Nacional de Salud inició la intervención del hospital universitario Julio Méndez Barreneche de Santa Marta.

Sin embargo, en medio de la diligencia de intervención, llamó la atención un fuerte enfrentamiento que sostuvieron el gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, y el superintendente de Salud, Fabio Aristizábal.

En medio de la disputa verbal, el superintendente le dijo al gobernador: "No me suba la voz ni me agreda. Las intervenciones no se avisan, el hospital queda intervenido".

Ante este incidente, el superintendente Aristizábal, habló en La W sobre la intervención hecha al hospital y las duras críticas del gobernador Caicedo.

El gobernador dijo que la forma en la que se hizo la intervención es “indignante” y obedece a un pago de favores.