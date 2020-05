Supersalud interviene el hospital universitario de Santa Marta

Luego de un seguimiento de varios meses y documentar 59 deficiencias jurídicas, administrativas, asistenciales y financieras, la Superintendencia Nacional de Salud inició la intervención del hospital universitario Julio Méndez Barreneche de Santa Marta.

Se trata del hospital más importante del departamento del Magdalena, y el único que atiende emergencias de tercer y cuarto nivel de complejidad, en el que la Supersalud halló que estaba en riesgo la prestación de los servicios.

La intervención ha sido ordenada por el periodo de un año y como agente especial interventor ha sido designado Luis Óscar Galves, a quien le han entregado la misión de estabilizar las finanzas del centro asistencial, corregir los problemas administrativos y garantizar el cumplimiento de los protocolos de habilitación contemplados para un establecimiento de alta complejidad.

En cuanto a los 59 hallazgos que motivaron la intervención y fueron trasladados a los entes de control, la Supersalud ha dicho que en la atención de sus usuarios, el hospital universitario “no cumple con las condiciones para el funcionamiento de los equipos biomédicos, eléctricos o mecánicos. Presenta fallas en el cumplimiento del proceso de esterilización, lo cual atenta contra la seguridad del paciente. No garantiza la adecuada segregación de residuos hospitalarios y similares, así como su almacenamiento, clasificación y disposición final. No garantiza el funcionamiento en el servicio de transfusión sanguínea. No realiza un control de vencimientos ni organiza los medicamentos”, entre otros.

En los aspectos financieros, la Supersalud encontró que el hospital Julio Méndez Barreneche “no cuenta con estudios técnicos y de costos que justifiquen la contratación del personal, ha prestado servicios de salud a 21.826 usuarios por la suma de $21.247 millones, que no han sido facturados; la efectividad en la gestión de cobro no llega al 50 % de las ventas”, entre otros.

“El hospital Universitario Julio Méndez Barreneche ha caído en un estado de deterioro de todos sus indicadores que debe ser recuperado. Hoy estamos aquí tomando su posesión para intervenirlo y rescatarlo para que vuelva a ser uno de los centros de referencia de alta complejidad en la Costa Atlántica”, afirmó el Superintendente Nacional de Salud, Fabio Aristizábal Ángel.