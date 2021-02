Una mujer de 90 años se graduó de la universidad durante la pandemia

Sara Moreno, de 90 años, es una nortesantandareana que se convirtió en ejemplo de perseverancia y disciplina, ya que aprovechó el tiempo de confinamiento en la pandemia y logró uno de sus sueños, graduarse en psicología.

La señora Moreno, madre de diez hijos y empresaria en Cúcuta, explicó en La Hora del Regreso que decidió adelantar sus estudios universitarios en estos tiempos de virtualidad, que para muchos reprensentó un reto de adaptación, pero para ella fue una oportunidad "porque aprendo muy rápido".

Escuche más de La Hora del Regreso:

Esta mujer se graduó como bachiller en el año de 1.967, y cuando asumió la responsabilidad de sacar sus hijos adelante tuvo que alejarse de su meta de finalizar su carrera, pero siempre tomó de la mano al estudio como su fiel compañero de vida.

Su caso es un ejemplo de tenacidad y como reflexión para quienes ponen excusas para salir adelante, comentó que: "Me gustaría que las personas sepan que uno tiene la mente fresca si lee, si estudia y se relaciona con la gente. Los años no son los culpables que uno no pueda estudiar, sino la pereza".