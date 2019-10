Vicente Blel Scaff, hijo de parapolítico es elegido para dirigir Gobernación de Bolívar

El hoy gobernador de Bolívar, Vicente Blel Scaff, de 34 años, nació en Cartagena y empezó desde muy joven su carrera política en esta región del país. Blel Scaff es hijo del exsenador Vicente Blel Saad, condenado en 2010 por parapolítica, y hermano de la senadora por el partido Conservador, Nadia Blel Scaff.

El ingeniero Industrial de la Universidad Tecnológica de Bolívar, desde el 2008 hasta 2018 fue elegido por voto popular como concejal de Cartagena, asumiendo desde el 2014 la presidencia de la Corporación. “Vicentico” complementó sus estudios en Finanzas, especialización en Gerencia Pública, Economía y Magister en Administración de Empresas.





Su campaña en busca de la Gobernación de Bolívar se vio empañada por las explosivas grabaciones que aparecieron de su padre Vicente Blel sobre cómo se maneja la política y los contratos en Bolívar y Cartagena; en los audios, además se oye a Vicente Blel Saad explicando cómo operarían las obras desde la Secretaría de Infraestructura si su hijo gana la gobernación.

Ante las declaraciones del exsenador, Ble Scaff se defendió asegurando que “todos tenemos alguien en nuestra familia que amamos profundamente, pero que también nos da dolores de cabeza y en este caso es mi papá” y reiteró que “quien cometió la falta fue él, quien ofendió y denigró fue él, y aunque es mi padre, no asumiré su error, no cargaré nuevamente su cruz, porque no me pertenece”.

Debido a los reveladores audios, el partido del senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez, Centro Democrático, decidió retirarle su apoyo, al condenar cualquier hecho de corrupción. A pesar de la decisión del partido uribista, Vicente Blel Scaff continuó su carrera por el cargo de gobernador contando con el respaldo de la coalición conformado por los partidos Conservador, Liberal, ASI y La U.

Entre otros apoyos que consiguió “Vicentico” está el que alcanzó con Juan José García Romero, condenado por hechos relacionados con corrupción en 2007 y quien perdió su curul en el Senado, sin embargo ha logrado perpetuar su presencia en el Congreso por medio de su esposa Piedad y de su hijo Andrés García Zuccardi. El actual presidente del Senado, Lidio García Turbay y primo del gobernador Dumek Turbay, fue otro de los poderosos respaldos que se sumó a la campaña.

Vicente Blel Scaff está casado con la cartagenera Natalia Eljach, quien lo acompañó durante todo su recorrido para alcanzar el primer cargo del Departamento de Bolívar. Entre las “ventajas” que tiene el gobernador de 34 años es que su hoja de vida está limpia de cuestionamientos por los cargos que ha asumido hasta ahora.