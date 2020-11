Víctimas de la masacre de La Sarna completaron 19 años sin respuestas del Estado

En un acto conmemorativo adelantado en el Páramo de La Sarna (Boyacá), familiares de las 15 personas que fueron asesinadas en ese ataque armado perpetrado por paramilitares el 1 de diciembre de 2001, honraron la memoria de los suyos por medio de un acto solemne y una eucaristía.

A pesar de que han pasado 19 años de la masacre, continúan pidiendo respuestas sobre cuáles actores del estado colaboraron con las Autodefensas del Casanare, quienes buscaban supuestos auxiliadores del Eln que iban en ese bus el cual cubría la ruta Sogamoso-Labrazagrande.

Judy Rincón, prima de Luis Miguel Melo ayudante del bus y asesinado en la masacre es una de las familiares que aún sigue en la incertidumbre.

"Que se muestre públicamente que hay responsables del estado en esta masacre y también es algo que no se ha hecho, no hay reconocimiento público. Todavía estamos esperando (...) uno no sabe por qué sucedieron estos hechos, y también por la fecha, un primero de diciembre, es algo que lo marca a uno, que le marca la vida a cualquier familia" relató.

Aunque el Consejo de Estado en 2019 profirió una sentencia que ordena la reparación de varias familias y condena al estado por omisión, debido a que concluyeron que el Ejército así como la Policía dejaron a las Autodefensas del Casanare operar en esa zona del país, las condenas individuales a los responsables siguen en el limbo.

"Si bien hay una sentencia que reconoció la responsabilidad del estado, todavía falta mucho camino en materia de responsabilidad individual, responsables que no solo digan por qué lo hicieron sino también qué recibieron, quién los ayudó, cómo se movieron por esa zona, todavía faltan muchas respuestas para las víctimas", indicó Sebastián Cortés, abogado representante de los afectados.

Las víctimas además denuncian que el acto de perdón público ordenado en la sentencia y que debe liderar el Ministerio de Defensa aún no se ha adelantado, por lo cual afirman que la victimización continúa.