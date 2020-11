Gobierno solicitará a la ONU verificar sanciones propias para máximos responsables

El presidente Iván Duque le pidió al consejero presidencial Emilio Archila, al ministro de Justicia, Wilson Ruiz y a la Cancillería, adelantar el trámite para solicitarle a la Misión de Observación de la ONU “extender su mandato para verificar las sanciones propias frente a los máximos responsables”.



El mandatario pidió que se haga un seguimiento de manera ordenada y permanente.



“Cuando hablamos de justicia estamos todos clamando porque la justicia sea efectiva, que la justicia entrañe sanciones ejemplarizantes y que también garanticemos que en los territorios las penas se cumplan”, dijo.

Por eso le hizo un llamado a la justicia transicional para que estructure sanciones y las haga realidad, en caso de que verifique incumplimientos, y genere confianza en los ciudadanos.



“Las víctimas no quieren ser revictimizadas y se ven revictimizadas cuando los máximos responsables no aportan los bienes. Y se ven revictimizados cuando los máximos responsables no reciben sanción y ostentan altas dignidades del Estado”, agregó.



Finalmente reiteró que los exparamilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia no tienen cabida en la JEP porque lo que buscan son beneficios de no cárcel y no extradición.