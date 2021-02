[Video] En medio de entrega de computadores, Daniel Quintero dejó caer uno de sus manos

El mandatario entregó 3.000 computadores a seis instituciones de educación superior adscritas a la Administración Municipal y a la Gobernación de Antioquia, con el fin de apoyar a los jóvenes de escasos recursos que necesitan de estos implementos para sus estudios universitarios.

El evento que entregó los equipos a los estudiantes fue opacado por un momento que le ocurrió al burgomaestre cuando exhibía uno de los portátiles y exaltaba sus propiedades, mientras caminaba con un computador en una de sus manos este se le cayó sobre la tarima.

"No se dañan", explicó Quintero entre risas ante el asombro de los asistentes y reiteró "no, es de verdad que no dañan, este un poquito (...) están hechos para eso" y entretanto revisaba los posibles daños del equipo.

El hecho que fue transmitido por la Alcaldía de Medellín, fue grabado y anda circulando en redes sociales donde los comentarios varian entre las risas y el rechazo por la inusual forma en la que el mandatario mostró (sin culpa o no) las propiedades del computador.