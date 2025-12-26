MinTransporte amplía plazos para traspaso de vehículos a persona indeterminada y registro definitivo

El Ministerio de Transporte anunció la ampliación de los plazos para dos trámites fundamentales del registro vehicular en el país, con el fin de dar seguridad jurídica.

Según la entidad, el trámite de traspaso a persona indeterminada podrá realizarse hasta el 6 de febrero de 2026, mientras que el registro definitivo del vehículo a nombre del propietario real se extenderá hasta el 6 de febrero de 2027.

La decisión busca ordenar el registro automotor y evitar contingencias legales para quienes realizaron la compraventa de vehículos sin completar el proceso ante los organismos de tránsito.

El Ministerio advirtió que estos plazos son definitivos y que no se contemplan nuevas prórrogas.

Vale aclarar que estos trámites pueden realizarse en el organismo de tránsito donde esté registrado el vehículo a través de los canales oficiales del Ministerio de Transporte, donde se publica la información actualizada de requisitos y pasos o con apoyo de la plataforma del RUNT, ya que los datos del traspaso y del propietario deben quedar registrados allí.