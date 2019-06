[Video]:La historia de la pequeña que se salvó por un corazón artificial

Karol Mariana Acosta de 10 años de edad sufrió de un cáncer en el hígado y al someterse a varias quimioterapias, su corazón se desgastó y se deterioró hasta generar una cardiopatía perdiendo la funcionalidad del mismo.

Los médicos de la Fundación Cardiovascular de Colombia,FCV, ubicada en Santander, le dieron la posibilidad de vivir con un corazón aritifcicial mejorando su calidad de vida, fue así como desde hace un mes, Karol carga en su bolso de unicornio el corazón que le da vitalidad a su infancia.

"Hace cuatro años tuve un golpe en el colegio con un pupitre, me empujaron y me pegué con un pupitre y justo fue en el hígado, luego , yo iba al colegio y no comía, mi mamá me embutía las sopas, y me dijeron que tenía cáncer de hígado".

"Tuve cuatro ciclos de quimioterpapia, más cirugía, y luego otros cuatrociclos, en el sexto o séptimo ciclo, el cardiólogo me dijo que tenía cardiopatía, mi corazón se maluquió, mi corazón duró hasta septiembre del 2018", agegó la menor.

el 11 de abril fue implantado de corazón artificial a Karol, actualmente, la menor puede hacer ejercicio, jugar, correr; su único impedimento es no poder sumergirse en la pisicina, río o mar por el aparato que va ligado a su cuerpo.