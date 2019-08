¿Cuántas bacterias hay en una manzana?

La científica Birgit Wassermann habló del estudio que arrojó que las manzanas pueden llegar a tener más de 100 millones de bacterias, Wassermann confirmó que para llegar a esta conclusión dividieron en seis partes la manzana, pulpa, piel, semillas (...).

Tras el estudio, se pudo determinar que en el lugar en donde más se concentran las bacterias es en la pulpa y que por lo contrario, en donde menos se agrupan es en la piel, pues solo hay 10 millones allí, del total que contiene una manzana.

La científica austriaca señaló que aunque no se ha determinado con exactitud cuánto puede alterar estas bacterias la estabilidad del cuerpo humano, ella descartó que sean dañinas, porque son las mismas que otros alimentos poseen. "No han hecho un estudio específico, pero han podido concluir que las bacterias no son dañinas, por la diversidad que tiene este alimento".