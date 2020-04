En La Prueba ponemos a prueba a Alkilados

Los artistas de Alkilados, Juan David Gálvez y Luis Torres respondieron a mitos y realidades que hay alrededor del virus del coronavirus.

¿Los órganos de una persona que falleció por COVID-19 se pueden donar?

Juan David respondió que no

¿Si tengo una herida abierta y toco una superficie contaminada con COVID-19, puede adquirir el virus?

Luis Torres cree que sí

Si me subo a un taxi ¿debo bañarme al llegar así haya usado tapabocas?

Y Juan David Gálvez dijo que sí lo haría

Para aclarar estas preguntas que giran alrededor del coronavirus nos acompañó Otto Sussman, especialista en Enfermedades Infecciosas, quien dijo que:

No se pueden donar los órganos de una persona que falleció por el virus porque “son órganos infecciosos y, generalmente, no se donan, no son aptos para ello”.

La COVID-19 no se puede adquirir por una herida abierta porque “en general el cierre de la herida es rápido y todos los virus necesitan proteínas para poder adherirse”.

Y así mismo si se sube a un taxi no es necesario bañarse así haya usado tapabocas, “no hay una evidencia que afirme que deba hacerlo”, sin embargo hay que tener precauciones con el protocolo de higiene.

Recuerde que es primordial lavarse las manos y cumplir con las recomendaciones de higiene que nos han dado desde el Gobierno Nacional.

Usted puede compartir sus inquietudes a través de notas de voz por Whatsapp al 316 4682635 y con expertos resolveremos los mitos y realidades de la COVID-19.

