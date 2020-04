En La Prueba ponemos a prueba al ministro de Vivienda

El ministro de Vivienda, Jhonatan Malagón, se puso a prueba sobre los mitos y realidades que existen alrededor del coronavirus (COVID-19). Por su parte, Otto Sussman, especialista en Enfermedades Infecciosas, nos ayudó a aclarar estas preguntas.



¿Es verdad que el virus dura 9 horas en los elementos de construcción?

Jhonatan Malagón: Tengo entendido que son dos semanas el tiempo de incubación del virus.

Otto Sussman: “Lo que se ha encontrado es que el virus dura 9 horas en superficies. Hay publicaciones que dicen que el virus puede sobrevivir un poco más en algunos materiales”.

El doctor recalcó que para el área de la construcción, desinfectar los materiales es importante.





¿Las personas contagiadas por COVID-19 pueden tener daños cerebrales?

JM: Pensaría que son complicaciones respiratorias.

OS: "El coronavirus tiene alguna manifestación en el sistema nervioso central, puede presentar encefalitis. Sí se ha reportado en algunos estudios que no por virus, sino por la hipoxia, puede haber daño cerebral".



¿La inmunidad de rebaño puede acabar con el coronavirus?

JM: Pensaría que no.



OS: "El mejor ejemplo de que la inmunidad de rebaño no funciona es Boris Johnson, primer ministro de Reino Unido. La teoría es que a mayor cantidad de contagios, menos personas susceptibles, pero el costo es demasiado alto. No es ético y ningún sistema del mundo es capaz de manejarlo".



Recuerde que es primordial lavarse las manos y cumplir con las recomendaciones de higiene que nos han dado desde el Gobierno Nacional.

